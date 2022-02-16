23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" başladı (2)
AA - Güncel
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23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı.
23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" müsabakaları başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi ( Tbmm ) Başkanı Mustafa Şentop'un çağrısıyla organize edilen turnuvanın başlama vuruşunu Ankara Altındağ Örnek Sahası'nda TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban yaptı.
Türkiye genelinden 11-13 yaş grubunda 15 bin 895 çocuğun katıldığı turnuvada takımlar 11 sporcudan oluşacak.
Karşılaşmaların 81 ilde yapılacağı organizasyonda 156 kız, bin 289 erkek takımı mücadele edecek.