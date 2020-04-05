23 Nisan evlerden kutlanacak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 100. yılı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların evden katılabileceği bir program hazırladıklarını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 100. yılı kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için korona virüs tedbirleri kapsamında çocukların evden katılabileceği bir program hazırladıklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100. yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" ifadelerini kullandı. - ANKARA Kaynak: İHA