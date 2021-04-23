23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor

23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor 1920 yılında Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pandemiye rağmen evlerde coşkuyla kutlanıyor.