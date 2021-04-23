23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor
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23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor

İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN - Haberler | Güncel

23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor 1920 yılında Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pandemiye rağmen evlerde coşkuyla kutlanıyor.

23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor

BURSA - 1920 yılında Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Pandemiye rağmen evlerde coşkuyla kutlanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen öğrenciler, evlerinde 23 Nisanı coşkuyla kutluyorlar.

Polis çocuğu 9 yaşındaki Damla Delibaş, ailesinin desteği ile evin her yerine bayrak asarak, 'Atatürk çocukları' Marşını seslendirdi.

23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor
23 Nisan evlerde coşkuyla kutlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SALİH BİLAL ASLAN

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