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23 Nisan, Türkiye, Spor, Haber

23 Nisan e-Ralli Kupası

Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından "Türkiye Evden Yarışıyor" sloganıyla dijital platformda 23 Nisan e-Ralli Kupası düzenlenecek.

22.04.2020 18:26 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:26
23 Nisan e-Ralli Kupası

Ankara Otomobil Sporları Kulübü (ANOK) tarafından "Türkiye Evden Yarışıyor" sloganıyla dijital platformda 23 Nisan e-Ralli Kupası düzenlenecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalınması gereken günleri keyifli hale getirebilmek için yeni bir etkinlik gerçekleştirileceği belirtilerek, "Bilgisayar ve oyun platformlarından yarışlara katılmak mümkün. Dirt rally 2.0 oyununa sahip yarışseverlerin yarın saat 12.30'a kadar anok@anok.org.tr adresine kişisel bilgilerini göndermeleri yeterli olacak." ifadelerine yer verildi.

Etkinlik hakkında konuşan ANOK Başkanı İbrahim Çağrı Nerkiz, "Türkiye olarak zor günlerden geçiyoruz. Salgın sürecini ülkemizde ve dünyada bir an önce atlatmamız için evde kalmamız gerekiyor. ANOK olarak evlerinde olan otomobil tutkunları, oyun meraklılarının eğlenebileceği ve rekabeti yaşayabileceği bir ortam sunmak istedik." değerlendirmesinde bulundu.

Nerkiz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kuruluşunun 100. yılında ANOK olarak, Türkiye'de dijital platformda yapılacak ilk ralli kupasını gerçekleştirmek istediklerini aktararak, tüm yarışseverleri etkinliğe davet etti.

Etkinlik, yarın saat 15.00'te başlayacak ve 4 gün sürecek. Dört yarış sonunda en çok puanı toplayıp ilk 3'e giren katılımcılar, 23 Nisan e-Ralli Kupası'nın sahibi olacak.

Kaynak: AA

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