23 Nisan doğumlu küçük kızın doğum günü koyunları atlatırken kutlandı
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23 Nisan, Siverek, Güncel, Haber

23 Nisan doğumlu küçük kızın doğum günü koyunları atlatırken kutlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla, 23 Nisan doğumlu öğrencilerin, doğum günü Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlandı.

23.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:04
23 Nisan doğumlu küçük kızın doğum günü koyunları atlatırken kutlandı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla, 23 Nisan doğumlu öğrencilerin, doğum günü Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından kutlandı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor. Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, 100. Yıl vesilesiyle, 23 Nisan doğumlu tüm öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, pasta ve çeşitli hediyelerle öğrencileri sevindirdi.

Tüm dünya çocuklarının bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında ülkelerindeki iç savaştan dolayı Siverek ilçesine sığınan, Suriye uyruklu Hasan Abdullah'ta 23 Nisan doğumlu olması nedeniyle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı görevliler tarafından evinde ziyaret edildi. Kapıda pastası ve hediyeleri verilen Hasan'ın mutluluğu yüzünden okundu.

Koyunları otlatırken doğum günü kutlandı

İlçeye 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kartal Mahallesinde ikamet eden Songül Çelik, babasına yardım etmek amacıyla koyunları otlattığı sırada öğretmenlerini bir anda karşısında gördü. Küçük kızın doğum günü koyunların yanında pastası kesilerek kutlandı. Hayatında hiç doğum günü pastası kesmediği ve çok mutlu olduğunu aktaran Songül, öğretmenlerine teşekkür etti.

Siverek ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Büro Sorumlusu Fahri Düşünekli, öğrencileri sevindirdikleri için mutlu olduklarını belirtti. Düşünekli, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında bugün doğum günü olan öğrencileri tespit ettik. Kırsalda ve şehir merkezinde tespit ettiğimiz tüm öğrencilerimizi ziyaret ederek, kendilerine hediyeler takdim ettik ve doğum günlerini kutladık" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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