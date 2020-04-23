23 Nisan'da Türkiye'nin çocuk profili: 5-17 yaş grubundaki çalışan çocuk sayısı 720 bin Birleşmiş Milletlerin tanımına göre 18 yaşına kadar tüm bireyler çocuk sayılırken, 6 yaşında bir çocuk iş gücüne katılıp veya 14 yaşında evlendirildiği biliniyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü etkinlikleri salgın nedeniyle meydanlarda iptal edilse de kutlamalar evlere ve dijital ortama taşındı. Çocuklar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 1929'da tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu bayramı evlerinde büyük bir çoşkuyla kutluyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com