23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR toplu taşımalar ücretsiz olacak mı?

Her yıl olduğu gibi, 23 Nisan'da toplu taşımalar ücretsiz mi sorusu, özellikle büyükşehirlerde yaşayanların gündeminde yer alıyor. İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerde 23 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağına dair resmi açıklamalar merakla bekleniyor. Peki, 23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Konuyla ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama gelmedi. Ancak her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda toplu taşıma hizmetinin ücretsiz olması bekleniyor.

23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

23 Nisan 2024 tarihinde İETT'den şu açıklama yapıldı: "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ınızla ücretsiz seyahat edebilirsiniz. Otobüs seferleri Cumartesi tarifesi ile Metrobüs seferleri hafta İçi tarifesi ile çalışacaktır.

*Adalar hatları, Beyoğlu-Taksim Nostaljik Tramvayı, Karaköy-Beyoğlu Tünel, SG-1 Sabiha Gökçen Havalimanı-Kadıköy, SG-2 Sabiha Gökçen Havalimanı-Taksim, 121CS Sultanahmet-Çamlıca Tepesi hatları, 139 Üsküdar-Şile ve 139A Üsküdar-Şile/Ağva VİP hatlarımızda ücretsiz uygulaması geçerli değildir."

23 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi?

İZMİR 23 NİSAN'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Geçtiğimiz yıl yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 104'üncü yıldönümünün kutlanacağı 23 Nisan günü tüm toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İzmir'de toplu ulaşım ücretsiz sağlanacak. Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düzenlemeyle 23 Nisan Salı günü; İZBAN, İZDENİZ, İZULAŞ, METRO, ESHOT, İZTAŞIT ve tramvay seferleri ücretsiz olarak yapılacak." denildi.

23 Nisan 2025 tarihinde de İzmir'de aynı toplu ulaşıma araçlarının ücretsiz hizmet vermesi bekleniyor.