23 Nisan'da Toplu Taşıma Hizmetleri Ücretsiz
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara hizmetlerini ücretsiz verecek.
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla belediyeye ait toplu taşıma araçları kent merkezi ve ilçelerde vatandaşlara hizmetlerini ücretsiz verecek.
Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda belediyeye ait toplu taşıma araçlarının tamamı vatandaşlara ücretsiz ulaşım hizmeti vereceğini bildirdi.