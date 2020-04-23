23 Nisan'da sokaklar boş kaldı
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, 23 Nisan, Haber

23 Nisan'da sokaklar boş kaldı

23 Nisan'da sokaklar boş kaldı Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokaklar boş kaldı.

23.04.2020 17:49 | Son Güncelleme: 23.04.2020 17:49
23 Nisan'da sokaklar boş kaldı

23 Nisan'da sokaklar boş kaldı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta gece saatlerinden itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sokaklar boş kaldı. Bazı vatandaşlar açık olan marketlere giderek alışveriş yaptı.

İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. Sabah saatlerinden itibaren il merkezinde sessizlik hakim oldu. Genelge doğrultusunda bazı marketler ve tatlı satışı yapan iş yerleri açıldı. Kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde bazı vatandaşlar alışveriş yapmak üzere marketlere gitti. Polis ve zabıta ekipleri denetimlerini kent genelinde sürdürüyor.

Genelge doğrultusunda 23 Nisan 2020 Perşembe ve 24 Nisan Cuma günleri marketler ve bakkallar 09.00-14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere vatandaşlar zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market ve bakkallara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler ve bakkallar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecekler.

25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri marketler ve bakkallar kapalı olacak. 23 Nisan 2020 Perşembe, 24 Nisan 2020 Cuma, 25 Nisan 2020 Cumartesi ve 26 Nisan 2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.) açık olacak.

Kaynak: İHA

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Manşet

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