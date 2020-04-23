23 Nisan'da şehit ve gazi çocukları unutulmadı ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, şehit ve gazi çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, şehit ve gazi çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlandı.

Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan ile birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan şehit ve gazilerin çocuklarını ziyaret ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Kaymakam Pendik, ziyarette çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek, şunları söyledi: "İnşallah bu kötü günler çabuk bitecektir. İlçemizde şehit ve gazi çocuklarımızı komutanlarımızla beraber ziyaret ettik. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Ayrıca 23 Nisan günü doğum günü olan çocuklarımızı evlerinde ziyaret edip pasta kestik."?

Kaynak: DHA