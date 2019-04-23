23 Nisan'da Şehit Sadık Aparangil'in Kızının Mesajı Ağlattı

İlk Meclis'in açılışının yapıldığı ve Türkiye'nin kaderinin yazıldığı 23 Nisan, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya armağan ettiği, çocukların en mutlu günlerinden biri. Tüm çocukların eğlenip çeşitli etkinliklerle kutladığı bu güzel günde şehit kızının yayınladığı mesaj izleyenleri duygulandırdı.

Şehit Sadık Aparangil'in küçük kızı 23 Nisan'da babasında ayrı geçirdiği bayram gününde "Allah'ım asker ve polisimizi koru." sözleriyle izleyenleri ağlattı.

KAHRAMANCA ÇATIŞTI

Sadık Aparangil, 04 Kasım 2015 tarihinde Hakkari-Yüksekova'da 15 teröristin öldürüldüğü operasyonlar sırasında kahramanca çatışmış ve Uzman Çavuş Caner Çelik ile şehit düşmüştü.

GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Genelkurmay Başkanlığı acı haberi internet sitesinden, "04 Kasım 2015 tarihinde, Hakkâri/Yüksekova bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit oldu." diye açıklamıştı.