23 Nisan'da Şehit Sadık Aparangil'in Kızının Mesajı Ağlattı
Çocukların bayram ettiği, en güzel günlerinden birini yaşadığı 23 Nisan'da şehit Sadık Aparangil'in kızının "Allah'ım asker ve polisimizi koru." mesajı izleyenleri ağlattı.
İlk Meclis'in açılışının yapıldığı ve Türkiye'nin kaderinin yazıldığı 23 Nisan, aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünyaya armağan ettiği, çocukların en mutlu günlerinden biri. Tüm çocukların eğlenip çeşitli etkinliklerle kutladığı bu güzel günde şehit kızının yayınladığı mesaj izleyenleri duygulandırdı.
Şehit Sadık Aparangil'in küçük kızı 23 Nisan'da babasında ayrı geçirdiği bayram gününde "Allah'ım asker ve polisimizi koru." sözleriyle izleyenleri ağlattı.
KAHRAMANCA ÇATIŞTI
Sadık Aparangil, 04 Kasım 2015 tarihinde Hakkari-Yüksekova'da 15 teröristin öldürüldüğü operasyonlar sırasında kahramanca çatışmış ve Uzman Çavuş Caner Çelik ile şehit düşmüştü.
GENELKURMAY AÇIKLAMA YAPMIŞTI
Genelkurmay Başkanlığı acı haberi internet sitesinden, "04 Kasım 2015 tarihinde, Hakkâri/Yüksekova bölgesinde yürütülmekte olan operasyonda meydana gelen çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit oldu." diye açıklamıştı.