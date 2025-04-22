23 Nisan'da kuyumcular açık mı, kapalı mı? (2025)

23 Nisan'ın resmi tatil olması nedeniyle, pek çok sektörde olduğu gibi kuyumcuların da çalışma durumu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Bayram günü alışveriş yapmak, altın almak ya da bozdurmak isteyen vatandaşlar, " 23 Nisan'da kuyumcular açık mı, çalışıyor mu?" ve "Kuyumcular 23 Nisan'da kapalı mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Peki, 23 Nisan 2025 tarihinde kuyumcuların açık mı, çalışma saatleri nasıl olacak? İşte 23 Nisan'da kuyumcuların çalışma saatleri ve tüm merak edilen detaylar…

23 NİSAN'DA KUYUMCULAR AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kuyumcuların açık olup olmayacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da bazı kuyumcuların faaliyet göstermesi üzerine, bu yıl da benzer şekilde birçok kuyumcunun açık olması bekleniyor.

23 Nisan'da kuyumcular açık mı

Ancak, kuyumcuların bayram günündeki çalışma durumu tamamen işletme sahiplerinin inisiyatifine bağlı olarak değişebiliyor. Genel olarak, bayram günlerinde birçok kuyumcu kepenk kapatmayı tercih ederken, alışveriş merkezlerinde yer alan mağazalar ve turistik bölgelerde bulunan kuyumcuların açık olabileceği ifade ediliyor. Vatandaşların, gitmeyi planladıkları kuyumcunun açık olup olmadığını önceden telefonla öğrenmeleri öneriliyor.

Öte yandan kuyumcuların çalışma saatleri, bulundukları ilçe ve semtin yoğunluğuna göre değişiklik gösterebiliyor. Özellikle alışveriş merkezlerinde hizmet veren kuyumcu mağazaları, AVM'lerin çalışma saatlerine uyum sağlayarak genellikle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında açık kalıyor.