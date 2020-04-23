23 Nisan'da kar sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 23 Nisan'da kar sürprizi - Haber
23 Nisan, Ardahan, Haber

23 Nisan'da kar sürprizi

23 Nisan'da kar sürprizi Bahar geldi derken Nisan'ın son günlerinde Ardahan'da yağan kar şaşırttı.

23.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:47
23 Nisan'da kar sürprizi

23 Nisan'da kar sürprizi

ARDAHAN - Bahar geldi derken Nisan'ın son günlerinde Ardahan'da yağan kar şaşırttı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu.

Vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.

23 Nisan'da kar sürprizi

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı Haber
Erdoğan'a yaptığı sunumda 4 kente dikkat çekti: Buralarda virüs pik yaptı
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı Haber
Oyun konsolu sipariş eden genç, paketten çıkanları görünce soluğu emniyette aldı
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor Haber
Beşiktaş'ta deprem etkisi yaratan gelişme! Burak'la yollar ayrılıyor
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun Haber
Koronavirüs testine para alamayan özel hastanelerden akılalmaz oyun
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Haber
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı Haber
Harvard profesörü korona sayesinde 5 milyon dolarını 800 dolar yaptı
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Ünlü şarkıcı Aynur Aydın: Cem Yılmaz'la karantinada olmak isterdim
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
İzmir'de arabalı vapurda 100. yıl konseri veren Haluk Levent: Hayatımın en enteresan konseri
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
31 ilde sokağa çıkma yasağı başladı! İşte yasaktan muaf olanlar ve açık olan yerler
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Son dakika: İşsizlik ödenekleri Mayıs ayında da banka hesaplarına yatırılacak
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Bilecik'in Osmaneli ilçesi için kısmi sokağa çıkma yasağı getirildi
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Fransa'da yapılan araştırma ezber bozdu: Sigara içenlerin koronavirüse yakalanma oranı daha az
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Yapılan son seçim anketinde yalnızca 4 parti barajı geçebiliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı sonrası normale dönüş planını anlattı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Eski CIA ajanından itiraf: Bin Ladin'i öldürmemize Bill Clinton engel olmasaydı 11 Eylül olmazdı
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Survivor'ın 55. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Evrim ve Yasin , gece yemek yiyen arkadaşlarına tepki gösterdi
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Can Ataklı'dan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Böyle bir çapsızlık İstanbul'a yakışmıyor
Mermer ustası, ilgi artınca 'Evde kalın, bize iş çıkarmayın' yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
Mermer ustası, ilgi artınca "Evde kalın, bize iş çıkarmayın" yazılı mezar taşının daha büyüğünü yaptı
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
23 Nisan'da kar sürprizi! Ardahan'da her yer beyaza büründü
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Müge Anlı'nın hamile olduğunu ileri süren eski eşinden yeni paylaşım: Tiye alan bir cevap verdim
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Gümüşhane ve Sivas'ın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili olmaya başladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
Ebru Şallı, 23 Nisan'ı vefat eden oğlunun görüntüleriyle kutladı
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çiziyor
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Jennifer Lopez ve nişanlısı Alex Rodriguez, beyzbol takımı New York Metz'i satın alacak
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Ünlü isimlerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Ümit Özdağ Engin Özkoç Kemal Kılıçdaroğlu Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Kibariye Fettah Can Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe
Spor Podolski Fatih Terim Selçuk İnan Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Çocuk Nisan Ramazan 23 Nisan
Şu an buradasınız: 23 Nisan'da kar sürprizi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.4.2020 11:22:03. #1.14#
title