23 Nisan'da kar sürprizi
23 Nisan'da kar sürprizi Bahar geldi derken Nisan'ın son günlerinde Ardahan'da yağan kar şaşırttı.
23.04.2020 09:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 09:47
23 Nisan'da kar sürprizi
ARDAHAN - Bahar geldi derken Nisan'ın son günlerinde Ardahan'da yağan kar şaşırttı.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yağış ile birlikte kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde tipi şeklinde devam etti. Yağış sonrası parklarda, bahçelerde, otomobillerde ve çatılarda kar birikintileri oluştu.
Vatandaşlar, bu mevsimde kar yağışının şaşkınlığını yaşadıklarını dile getirdi.
Kaynak: İHA