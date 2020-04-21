23 Nisan'da Gölbaşı semaları rengarenk olacak
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› 23 Nisan'da Gölbaşı semaları rengarenk olacak - Haberler
23 Nisan, Güncel

23 Nisan'da Gölbaşı semaları rengarenk olacak

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıl coşkusunu gökyüzüne taşıyacak.

21.04.2020 14:13 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:13
23 Nisan'da Gölbaşı semaları rengarenk olacak

Gölbaşı Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. Yıl coşkusunu gökyüzüne taşıyacak. Okullar tarafından gökyüzüne bırakılacak 100 balon ile TBMM'nin açılışının 100. Yılına atıfta bulunulacak.

Gölbaşı Kaymakamlığı ve İlçe Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen "Hilal Göründü" projesi kapsamında, 20 Gölbaşı okuluna 3 bin adet Türk Bayraklı uçan balon dağıtılacak. Her bir okulun 100 balonu bayram günü saat 12.00' de gökyüzü ile buluşturulması ile başlayacak olan görsel şölen, okul idarecilerinin koordinesiyle ve çevre bina sakinlerinin de katılımıyla gerçekleşecek.

Okulların yanı sıra okulların çevresindeki binalara da 400 adet balon ulaştırılacağını söyleyen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek "23 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları önderliğinde yakılan meş'aleyi bugünlere taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz. Geleceğimizin ve bugünümüzün mimarı çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı şimdiden kutluyor gözlerinden öpüyorum. Sokaklar, balkonlarımızda söyleyeceğimiz marşlar ve kutlamalar ile renklenecek. Türkiye'yi ve tabi ki Gölbaşı halkımızı evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100. yıl coşkusunu yaşamaya davet ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi Haberler
İkiz kardeşlerin acı sonu! Biri olay yerinde diğeri hastanede can verdi
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama Haberler
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı Haberler
Türkiye'nin yardımına muhtaç İngiltere'de hükümet erkenci davrandı
Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi Haberler
Fenerli yıldızın eşi, Güngören'deki yurdun penceresinde görüntülendi
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Şarkıcı Hadise'nin kırmızı elbise pozlarına beğeni yağdı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Seray Sever, evliliğinin ikinci yılını eşiyle dudak dudağa çektirdiği pozla kutladı
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Koronavirüsü yenen doktor: Virüse yakalandığımda ateşim yükselmedi
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
Dünya koronavirüsle boğuşurken Afrika'da malarya salgını patlak verdi: 170 bin vaka, 152 ölüm
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
ABD basınından skandal iddia: Türkiye, koronavirüste gerçek sayıları açıklamıyor
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Petrolde satıcının üzerine para vermesi demek olan negatif fiyatlama nasıl gerçekleşti, ne anlama geliyor?
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
PTT'den okul bahçesinde sosyal mesafeli örnek yardım dağıtımı
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Zeljko Obradovic, Fenerbahçe'nin 2+1 yıllık yeni sözleşme teklifini kabul etti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Bilim insanları şaşkın! Çin'de koronavirüsü yenen 2 doktorun ten rengi değişti
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Mesut Özil Arsenal'in maaş kesintisini, koronavirüsün kulübe etkisini gördükten sonra kabul edecek
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Diyanet, teravih için tekrar uyardı: İbadet uğruna can tehlikeye atılmaz
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Son dakika: Yoğun bakımda tedavi gören Umut Demirdelen vefat etti
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Babacan'ın yaptırdığı ilk anket masasında: Yeni bir partiye oy vereceklerin oranı yüzde 17-18
Madagaskar Cumhurbaşkanı, 'Koronavirüs ilacını bulduk' diyerek kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı, "Koronavirüs ilacını bulduk" diyerek kameralar önünde içti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Muhammet Emin Abdülhamit Gül Zeydan Karalar Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Kibariye Harun Tan Rafet El Roman
Spor Falcao Ali Koç Rüştü Reçber Malcolm Thomas Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Twitter Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: 23 Nisan'da Gölbaşı semaları rengarenk olacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 15:49:32. #1.14#
title