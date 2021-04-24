23 Nisan'da gökyüzünde rengarenk kutlama
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23 Nisan'da gökyüzünde rengarenk kutlama

23 Nisan'da gökyüzünde rengarenk kutlama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ankara'da, Kahramankazan Belediyesi'nce düzenlenen havai fişek gösterisiyle gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Ankara'da, Kahramankazan Belediyesi'nce düzenlenen havai fişek gösterisiyle gökyüzü rengarenk görüntülere sahne oldu.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta olduğu gibi Kahramankazan'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Kahramankazan Belediyesi her milli bayramda olduğu gibi bu 23 Nisan'da da geleneği bozmayarak gece havai fişek gösterisi düzenledi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz'un başlattığı havai fişek gösterisi 23 Nisan coşkusunu artırdı. Belediye binasının en üst katında gerçekleştirilen havai fişek gösterisi ilçenin her yerinden izlendi. Kahramankazan'da gökyüzü gece rengarenk görüntülere sahne oldu. Pandemi tedbirleri dolayısıyla evlerinde olan çocuklar ve vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden bu muhteşem renk cümbüşünü izledi.

Gelenek haline geldi

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladıklarını söyledi. Koronavirüs salgını riski nedeniyle bu yıl da çocukların 23 Nisan'ı evlerinde kutlamak zorunda kaldıklarını ifade eden Oğuz, "Geleceğimizin teminatı yavrularımızın bayram coşkusunu artırmak ve sevinçlerine ortak olmak için elimizden geleni yaptık. Yavrularımızın isteği üzerine geçen yıl başlattığımız ve artık gelenek haline gelen milli bayramlarda havai fişek gösterimiz bu yıl da yine renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklarımıza müthiş bir gösteri sunduk. 23 Nisan kutlu olsun, nice yüz yıllara" ifadelerini kullandı. - ANKARA

23 Nisan'da gökyüzünde rengarenk kutlama
23 Nisan'da gökyüzünde rengarenk kutlama
23 Nisan'da gökyüzünde rengarenk kutlama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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