23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
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23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak'ta gökdelenlere asılan dev ay yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta iş merkezlerinin bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un birçok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

(Ahmet Faruk Sarıkoç/İHA)

23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
23 Nisan'da gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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