23 Nisan'da evine giderek doğum gününü kutladılar Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Özerler Mahallesi'nden sorumlu komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mahallede doğum günün olan çocukların evlerine giderek doğum günlerini kutladı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Özerler Mahallesi'nden sorumlu komisyonu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mahallede doğum günün olan çocukların evlerine giderek doğum günlerini kutladı. Çocuklara pasta götüren Vefa Grubu, çocuklara Türk bayrağı armağan etti.

Lüleburgaz'da korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayan Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Özerler Mahallesi'nde görev yapan komisyonu, çocukların 23 Nisan coşkusunu yaşamaları amacıyla çalışma yaptı.

Vefa Grubu temsilcileri, Nisa Öztürk ve Hakan Karbaş isimli çocukların doğum gününü kutlayarak İlçe Kaymakamlığından gönderilerin pasta ve hediyelerini getirdi. - KIRKLARELİ

Kaynak: İHA