23 Nisan'da evde kalan çocuklar unutulmadı
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23 Nisan, Kütahya, Emet, Yaşam, Haber

23 Nisan'da evde kalan çocuklar unutulmadı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar unutulmadı.

23.04.2020 10:31 | Son Güncelleme: 23.04.2020 10:31
23 Nisan'da evde kalan çocuklar unutulmadı

Kütahya'nın Emet ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yıl dönümünü evlerinde kutlamak zorunda kalan çocuklar unutulmadı.

Emet İlçe merkezinde eğitim gören ilkokul öğrencileri belediye tarafından hazırlanan Türk bayrağı, balon, meyve suyu ve kekler Milli Eğitim müdürlüğü vasıtası ile çocuklara ulaştırıldı.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Cöre, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Uyanık ile birlikte ilkokul öğrencilerine dağıtımı yapılacak balon, bayrak ve ikramların dağıtımınında tüm çocukları temsilen bazı evlerde ziyaretler gerçekleştirdiler. Bu yıl 23 Nisan coşkusunu evlerinde geçirmek zorunda olan öğrencilere moral ve motivasyon amaçlı yapılan ziyaretlerde öğrencilere hediyeleri verilirken, 23 Nisan akşamı saat 21.00'de balkon ve camlarda buluşarak İstiklal Marşı'nı hep birlikte okuma çağrısı yaptılar. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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