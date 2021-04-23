23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü
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23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü

İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER - Haberler | Güncel

23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hafta 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü

ERZURUM - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hafta 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan bu yıl korona virüs gölgesinde kaldı.

Erzurum'da tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşların büyük bir kısmı kısıtlama kurallarına uydu ve evlerinde kaldı.

Polis ekipleri kentin belli yerlerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Dışarı çıkan vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığını belirledi.

23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü
23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü
23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü
23 Nisan'da Erzurum sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞAHAP GÜRLER

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