23 Nisan'da doğan öğrenciye sürpriz doğum günü Çorum'un Osmancık ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden dışarı çıkamayan ve 23 Nisan'da doğum günü olan küçük öğrenci unutulmadı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde korona virüs salgını tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinden dışarı çıkamayan ve 23 Nisan'da doğum günü olan küçük öğrenci unutulmadı.

Osmancık Koyun Baba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak beraberinde müdür yardımcısı Muzaffer Karaca ve sınıf öğretmeni Bülent Cingöz ile birlikte pandemi tedbirlerini alarak 3 C sınıfı öğrencilerinden Eda Nur Uyar'ın evine giderek doğum günü sürprizi yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı bu yıl evinde kutlayan ve 23 Nisan 2011 doğumlu Eda Nur Uyar'a sürpriz yapan okul idaresi, evin bahçesinde pasta mumlarının yakılmasının ardından minik öğrencilerinin doğum gününü kutladılar.

'Öğrencilerimizi özledik'

Koyun Baba İlkokulu Müdürü Mehmet Çıplak, minik öğrencisinin doğum gününü ve çocuk bayramını kutlayıp; "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve doğum günü kutlamak için buradayız. Siz okulda değilsiniz, biz bütün öğrencilerimizin yanındayız. Sizleri çok özledik, inşallah bu hastalıktan kurtulur kurtulmaz okullarımız açılacak öğrencilerimizi, okullarıyla kavuşturup, okullarda koşuşturmanızı izleyeceğiz" dedi.

Gerçekleşen doğum günü sürprizi nedeniyle büyük heyecan yaşayan Eda Nur Uyar, düzenlenen doğum günü sürprizi için teşekkür edip 23 Nisan çocuk bayramı şiirini okudu. - ÇORUM

Kaynak: İHA