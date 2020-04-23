23 Nisan'da doğan öğrencilere sürpriz
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23 Nisan'da doğan öğrencilere sürpriz

Milas'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının ardından ilçe protokolü doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması ziyareti gerçekleştirdi.

23.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:19
23 Nisan'da doğan öğrencilere sürpriz

Milas'ta düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının ardından ilçe protokolü doğum günü olan çocuklara sürpriz doğum günü kutlaması ziyareti gerçekleştirdi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Milas'ta Atapark'ta düzenlenen törenle kutlandı. Kutlama programı katılan Milas Kaymakamı Eren Arslan, Milas Garnizon Komutanı Albay Emel Demiryakan, Milas Cumhuriyet Başsavcısı Hayrullah Yapar, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Milas İlçe Emniyet Müdürü Erman Akkaya, Milas İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hayrettin Fidan, Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri törenin ardından 23 Nisan tarihinde doğan öğrencileri ziyaret ederek doğum günlerini kutladılar.

Sakarya İlkokulu 1 - C sınıfı öğrencisi Yiğit Kırlı ve Merkez Ortaokulu 8 - G sınıfı öğrencisi Aysun Süheyla Yılmaz'ın doğum günü ilçe protokolünün katılımı ve pasta kesimi ile kutlandı. Öğrencilere hediyeler verildi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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