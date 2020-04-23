23 Nisan'da doğan Nisa'ya öğretmenlerinden doğum günü sürprizi TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bugün 8 yaşına giren Nisa Nehir Özcan'ın doğum günü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle özel izin alan öğretmenleri tarafından evde kutlandı.

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, bugün 8 yaşına giren Nisa Nehir Özcan'ın doğum günü, sokağa çıkma yasağı nedeniyle özel izin alan öğretmenleri tarafından evde kutlandı. Çok mutlu olduğunu belirten Nisa, hem doğum günü hem 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadığını söyledi.

Malkara'nın Camiatik Mahallesi'nde yaşayan, İrfan Macar İlkokulu'nun 2'nci sınıf öğrencisi Nisa Nehir Özcan, 8'inci yaş gününü evinde kutladı. Okul müdürü Sezai Karakuş, müdür yardımcısı Hasan Tokdemir ve sınıf öğretmeni Melek Lütfüoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sokağa çıkma yasağı nedeniyle Nisa için özel izin alıp, evinde sürpriz yaptı. Nisa'ya doğum günü pastası getiren öğretmenleri, 100'üncü Yıl Marşı'nı marşını çaldı.

Çok mutlu olan ve şaşıran Nisa Nehir Özcan, öğretmenlerine teşekkür etti. Hem doğum günü hem 23 Nisan coşkusunu birlikte yaşadığını söyleyen Nisa, "Öğretmenim, okul müdürüm ve okul müdür yardımcım, bugün doğum günümde, benim yanımda oldukları için çok mutluyum. İlk defa böyle oldu. Çok sevinçliyim. Getirdikleri hediyelere teşekkür ederim" dedi.'8 YIL ÖNCE BUGÜN EVLADIMIZI KUCAĞIMIZA ALDIK'Baba Koray Özcan, anlamlı bir günde kızının doğum günü kutlandığı için teşekkür ederek, "Öncelikle bu güzel günde bizlere bu güzel sürprizi hazırlayan müdürümüz ve sınıf öğretmenimize çok teşekkür ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemize ve tüm çocuklara Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ettiği çok güzel bir bayramdır. 8 yıl önce bugün evladımızı kucağımıza aldık. Allah bize bugünleri nasip etti. Bugünleri gördük. Çok şükür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ülkelere barış getirsin istiyorum. İnşallah bu hastalıklar da son bulur. Çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Anne Fatma Özcan ise "Bugün 23 Nisan. Bugün kızımın Nisa'mın doğum günü. Tüm çocukların bayramı. Çocukların bayramı kutlu olsun. Bugün yapılan doğum günü sürprizi karşısında İrfan Macar İlkokulu okul müdürümüze, müdür yardımcımıza ve sınıf öğretmenimiz Melek Lütfüoğlu'na yanımızda oldukları için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA