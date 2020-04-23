23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi 23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi Adıyaman Valiliği, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara evlerinde doğum günü sürprizi yaptı.

23 Nisan'da doğan çocuklara doğum günü sürprizi

ADIYAMAN - Adıyaman Valiliği, 23 Nisan tarihinde doğan çocuklara evlerinde doğum günü sürprizi yaptı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Adıyaman Valiliği bu yıl farklı bir etkinliğe imza attı. Korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan ve doğum günü 23 Nisan olan çocuklara sürpriz doğum günü etkinliği yaptı.

Valilik Vefa Sosyal Destek Grupları, araçlarını bayraklar ve balonlarla süsleyerek Adıyaman'da belirlenen 9 çocuğa doğum günü sürprizi yaptı.

Bu çocuklardan 11 yaşına giren Leyla Betül Aslan ve 10 yaşına giren Mustafa Genç'te bu şanslı çocuklardan ikisiydi. Polis ve bekçiler çocukları evlerinde ziyaret ederek, Valilik tarafındın alınan pastayı doğum günü çocuklarıyla birlikte kesti. Çocuklar kendilerine yapılan bu sürpriz ile oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Leyla Betül Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Vali Aykut Pekmez'e teşekkür ederek, doğum günü sürprizinden dolayı teşekkür etti. Mustafa Genç'te doğum günü sürprizinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Anne Dilek Genç ise, "Çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz, emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Bütün çocuklarımızın 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Herkese hayırlı, uğurlu ve virüssüz yıllar olsun diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA