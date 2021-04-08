23 Nisan'da çocuklara sürpriz hediyeler
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23 Nisan'da çocuklara sürpriz hediyeler

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23 Nisan'da çocuklara sürpriz hediyeler

Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Pamukkaleli çocuklarla kutlamaya hazırlanıyor.

Pamukkale Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tüm Pamukkaleli çocuklarla kutlamaya hazırlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "İsterdik ki, 23 Nisan'da tüm çocuklarımızla el ele olalım. Maalesef salgın henüz bitmedi. Çocuklarımıza sürpriz hediyelerimiz olacak" dedi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle, artık her şey teknoloji odaklı hale geldi. İnsanlar arası en etkili iletişim aracı ise sosyal medya oldu. Pamukkale Belediyesi de salgının devam ettiği bu süreçte, "23 Nisan Dünya'nın çocuk bayramı, Pamukkale çocuklarıyla güzel" sloganıyla evlerdeki 23 Nisan coşkusunu tüm ilçeyle paylaşmaya hazırlanıyor. Pamukkale İlçe sınırları içinde yaşayan 6-13 yaş arası çocuklar, 23 Nisan içerikli şiir ya da şarkıyı videoya çekerek, sürpriz hediyeler kazanacak. Son katılım tarihinin 21 Nisan 2021 tarihi olduğu etkinlik sonunda, sürpriz hediyeler çocukların evlerine kadar ulaştırılacak.

"23 Nisanlara kavuşabilme hayalini içimizde taşıyoruz"

Pamukkale Belediyesi, geçtiğimiz yıl gibi bu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da tüm ilçe çocuklarıyla kutlayacak. Korona virüs salgınının baş göstermesiyle birlikte maalesef ki, bayramlarımızı yan yana değil, ekranlar karşısına geçerek kutlamaya başladık diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Bu olumsuz sürecin en kısa sürede bitip, tüm çocuklarımızla el ele tutuşarak, oyunlar oynayarak kutladığımız 23 Nisanlara kavuşabilme hayalini içimizde taşıyoruz. Bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm Pamukkaleli çocuklarımızla birlikte her evden yükselen şiir ve şarkı sesleriyle kutlamak istedik. Çocuklarımızın bizlere gönderdiği videolarla, ilçemizdeki her eve konuk olmuş gibi olacağız. Her video ile salgının olumsuzluğuna inat evlerimizin çocuklarımızla daha güzel olduğunu görmüş olacağız. Bizler diyoruz ki, dünyanın çocuk bayramı, Pamukkale çocuklarıyla daha güzel olacak. Haydi çocuklar evlerimizde 23 Nisan kutlamaya. Videolarınızı merak ve heyecanla bekliyoruz" dedi. - DENİZLİ

23 Nisan'da çocuklara sürpriz hediyeler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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