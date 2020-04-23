23 Nisan'da çifte mutluluk yaşadılar
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Karacasu, 23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan'da çifte mutluluk yaşadılar

Aydın'da Karacasu Kaymakamlığı 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günleri evlerine giderek tek tek kutladı.

23.04.2020 16:27 | Son Güncelleme: 23.04.2020 16:27
23 Nisan'da çifte mutluluk yaşadılar

Aydın'da Karacasu Kaymakamlığı 23 Nisan'da doğan çocukların doğum günleri evlerine giderek tek tek kutladı.

Karacasu Kaymakamlığının hediyesi olarak doğum günü pastası, Türk Bayrağı, çeşitli hediyeler Milli Eğitim Müdürü, Okul Müdürleri ve Vefa grubu personelleri tarafından 23 Nisan'da doğan 8 öğrenciye ulaştırıldı. Kaymakam Ahmet Soley'in tarafından kaleme alınan, "Çok şanslısın, doğduğu gün armağan ile doğan ender çocuklarımızdan birisin. Bu vesile ile sana verilmiş olan en büyük armağan olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını ve doğum gününü kutluyor. Gözlerinden öpüyorum" ifadelerinin yer aldığı mektup da hediyelerle birlikte çocuklara verildi.

En farklı doğum günü ise Yaylalı Mahallesinde yaşayan Utku Erpek'in oldu. Erpek'in doğum gününü kutlamak üzere Yaylalı Mahallesi 10 No'lu Sokağa giden okul Müdürü Berrin Yılmaz evde kimseye ulaşamayınca ailenin tütün dikim zamanında Dandalaz Mevkindeki tarladaki evlerinde yaşadıklarını öğrendi. 13 yaşına giren Utku'nun pastasını ve hediyelerini ulaştırmak üzere yola koyulan Yılmaz ve beraberindekiler traktörle gidilebilen zorlu bir yolculuğun ardından ailenin yaşadığı eve ulaştı. Ailesi tütüncülükle uğraşan Utku önce Türk bayrağı getirildiğini düşünse de en sonunda doğum günü pastasıyla karşılaştı. Aile ile birlikte bu sürpriz karşısında büyük bir mutluluk yaşayan Erpek, "Çok mutlu oldum. Hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hem de doğum günüm. Kaymakamımıza ve sizlere teşekkür ediyorum. Uzun zaman olmuştu kutlamayalı. 13 yaşına girdim. Kaymakamımızın ellerinde öpüyorum" dedi. Anne Birsel Erpek ise, "Bu bize çok güzel bir sürpriz oldu. Kaymakamımıza, Müdürümüze teşekkür ederim" dedi.

Ardından Kaymakam Ahmet Soley, Utku Erpek'le telefon ile görüntülü olarak görüştü. Kaymakam Ahmet Soley, "Doğum günün kutlu olsun. Bu sene Covid 19 sebebiyle böyle uzaktan kutladıklarını seneye hep birlikte coşku içerisinde 23 Nisan'ı ve doğum gününü kutlayacağız. Ailede de mutluluklar başarılar diliyorum. Sana güveniyor ve inanıyorum" dedi. Kaymakamın kendisini araması karşısında gözleri dolan Erpek de hediyeler ve bu güzel düşüncesi için Kaymakam Ahmet Soley'e teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

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