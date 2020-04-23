23 Nisan'da çifte bayram yaşadılar
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Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan, Güncel, Haber

23 Nisan'da çifte bayram yaşadılar

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan'da yeni yaşına giren 70 yaşındaki bir kadın ile 17 yaşındaki genç bir kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

23.04.2020 15:17 | Son Güncelleme: 23.04.2020 15:17
23 Nisan'da çifte bayram yaşadılar

Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan'da yeni yaşına giren 70 yaşındaki bir kadın ile 17 yaşındaki genç bir kıza sürpriz doğum günü kutlaması yaptı.

Koronavirüs salgına karşı hür türlü tedbiri alan Osmangazi Belediyesi, sosyal anlamda da farklı çalışmalara imza atıyor. Osmangazi Belediyesi 'Vefa Destek Grubu' ekipleri, yaklaşık bir aydır sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında olan 65 yaş üstü bir vatandaş ile 20 yaş altı bir genç kızı doğum gününde yalnız bırakmadı.

İlk olarak Ebu İshak Mahallesi'nde oturan Zeybek ailesinin evine giden ekipler, 70 yaşına giren Melahat Zeybek'e doğum günü pastası götürdü. Kapının açılması ile karşısında pastasını gören Melahat Zeybek, bir anlık şaşkınlık yaşarken, kendisine yapılan sürpriz doğum günü karşısında mutlu oldu. Eşi Mustafa Zeybek ile birlikte pastayı üfleyen Melahat Zeybek, "Benim için büyük sürpriz oldu. 23 Nisan, ramazan ayı ve doğum günüm nedeniyle bugün üç bayramı bir arada yaşıyorum. Bizi böyle bir günde unutmayan Belediye Başkanımız Mustafa Dündar'a çok teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin" diye duygularını dile getirdi.

Melahat Zeybek, sokağa çıkma yasağı nedeniyle yanına gelemeyen kızı Gülcan Zeybek ile de görüntülü olarak görüştü. Gülcan Zeybek de annesinin sürpriz doğum gününü telefondan izlerken göz yaşlarına hakim olamadı.

Belediye ekipleri daha sonra Çekirge Mahallesi'nde yaklaşık bir aydır yasak nedeniyle evinden çıkamayan 17 yaşındaki Nisan Yaman'ın doğum gününü kutladı. Kapıyı açtığı anda doğum günü pastasını gören Nisan, duygulu anlar yaşadı. Şaşkınlık içinde pastasını üfleyen Nisan, haftalardır evden çıkamadığı bir dönemde bu sürprizin kendisine büyük moral olduğunu belirterek, belediye ekiplerine teşekkür etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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