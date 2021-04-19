23 Nisan'da çevrimiçi satranç turnuvası
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23 Nisan'da çevrimiçi satranç turnuvası

23 Nisan'da çevrimiçi satranç turnuvası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası düzenleniyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Satranç Turnuvası düzenleniyor. 7-12 yaş grubu öğrencilerin mücadele edeceği Satranç Turnuvası, 24-29 Nisan tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleşecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Antalya Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Satranç Federasyonu Antalya İl Temsilciliği işbirliğiyle gerçekleştirilecek, 12. Geleneksel Antalya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuvası 24-29 Nisan tarihleri arasında 12 kategoride online yapılacak. 7-12 yaş grubu öğrencilerin mücadele edeceği turnuvaya kayıt ve başvuru işlemleri www.antalya.tsf.org.tr adresinden yapılacak.

Her kategoride dereceye giren sporculara kupa, madalya, bisiklet, tablet ve akıllı kol saati gibi çeşitli hediyeler verilecek. Turnuvaya kayıt için öncelikle Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) lisansına sahip olunması gerektiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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