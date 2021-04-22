23 Nisan'da Burdur'da bando, bucakta maskot korteji
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23 Nisan'da Burdur'da bando, bucakta maskot korteji

23 Nisan'da Burdur'da bando, bucakta maskot korteji
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burdur'da bazı mahallelerde bando korteji ile Bucak'ta ise maskotlar, üstü açık araç ile mahallelerde müzikli kortej ile kutlanacak.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Burdur'da bazı mahallelerde bando korteji ile Bucak'ta ise maskotlar, üstü açık araç ile mahallelerde müzikli kortej ile kutlanacak.

Burdur Belediyesi, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşlara moral vermek amacıyla bando korteji düzenleyecek. Bando korteji, Bozkurt Mahallesi (TOKİ), Atatürk Mahallesi (Burkent), Bağlar Mahallesi (İbrahim Zeki Burdurlu Caddesi), Bahçelievler (Şehit Kalmaz Caddesi), Burç Mahallesi (Kışla Caddesi) ve Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyüş yapacak.

Bucak'ta ise özellikle çocuklara moral vermek amacıyla içerisinde maskotlar olan üstü açık araçla ile mahallelerde müzikli etkinlik düzenleyecek. Kent genelinde tüm mahallelerde uygulanması planlanan etkinlikte, müziğin sesini duyarak evlerinin penceresine ya da balkonlara çıkacak olan çocuklar çalınan müziğe, söylenen şarkılara ve oyunlara alkışlarıyla eşlik edecek. Etkinlikte çocuklara çeşitli hediyelerde dağıtılacak. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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