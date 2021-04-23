23 Nisan'da bu yıl Erzurum sessizliğe büründü

Erzurum'da 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

Erzurum'da 22 Nisan saat 19.00 itibari ile başlatılan sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Her yıl tüm yurtta coşkuyla kutlanan 23 Nisan'da bu yıl sessizlik hakim oldu.

Erzurum'da tüm cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Vatandaşların büyük bir kısmı kısıtlama kurallarına uydu ve evlerinde kaldı.

Polis ekipleri kentin belli yerlerinde trafik denetimleri gerçekleştirdi. Dışarı çıkan vatandaşların kısıtlamadan muaf olup olmadığı denetlendi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı