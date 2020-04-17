23 Nisan'da bayram havası evde yaşanacak
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23 Nisan, Güncel

23 Nisan'da bayram havası evde yaşanacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Nilüfer'e yakışır şekilde coşku içinde kutlayacağız" dedi.

17.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 17.04.2020 12:10
23 Nisan'da bayram havası evde yaşanacak

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını Nilüfer'e yakışır şekilde coşku içinde kutlayacağız" dedi.

Ulusal egemenliğin ilan edilişinin 100. yılında kutlamalar, koronavirüs salgını sebebiyle meydanlar yerine evlerin balkonlarında olacak. Nilüfer Belediyesi de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, bütün dünyayı saran salgın sebebiyle sadece dijital ortamda, #Nilüferde23Nisan ve #EvdeBirBayramHavası hashtagleri ile faaliyetler düzenleyecek. Koronavirüs salgını yüzünden bu yıl ilk kez herkesin 23 Nisan Bayramını kendi evinde kutlayacağını söyleyen Belediye Başkanı Turgay Erdem, "Sağlığımız için evlerimizde kalmayı tercih edeceğiz. Bu yıl her zamanki coşkuyu kaybetmeden, evlerimizin balkonundan katılacağız" dedi.

Herkesi şimdiden balkonlarını süslemeye ve bayraklarını asmaya çağıran Erdem, "100. yıla yakışır şekilde, ama, içinde bulunduğumuz şartlara uygun olarak bayramımızı kutlayacağız. Özellikle çocuklarımızın, evlerinin balkonlarını şimdiden süslemelerini istiyoruz. Onlara bu konuda yardımcı olmak için de Nilüfer Belediyesi sosyal medya hesaplarından bu süslemelerin nasıl yapılabileceğine ilişkin filmlerimiz de olacak" dedi.

23 Nisan günü kutlamalara Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk koyma töreni ile başlayacaklarını belirten Başkan Erdem, çelenk koyma töreninin salgın sebebiyle çok az insanla ve sosyal mesafe korunarak gerçekleşeceğini belirterek "Bu törene halkımızın katılmasını istemiyoruz" dedi

Başkan Erdem, Nilüfer Belediyesi'nin 23 Nisan günü dijital ortamda etkinlikler düzenleyerek bayram havasını evlerde yaşatacağını belirtti. Erdem gün boyu yapılacak faaliyetleri şöyle anlattı:

"Nilüfer Belediyesi araçları, sokaklarda şarkı ve marş yayını yaparak herkese bayram havası yaşatacak. İskender Paydaş'ın düzenlemesini yaptığı bir şarkı Nilüfer Belediyesi Çocuk Korosu tarafından seslendirilecek ve 23 Nisan günü Nilüfer Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. 23 Nisan günü saat 21.00'de de hepimiz bayraklarımızla balkonlara çıkıp bütün Türkiye ile birlikte İstiklal Marşımızı okuyacağız. Nilüfer'i hep birlikte inleteceğiz. İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından da Nilüfer Belediyesi olarak 4 farklı noktada havai fişek gösteri düzenleyerek coşkuyu katlayacağız. Bizler, her şartta Cumhuriyetimize ve egemenliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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