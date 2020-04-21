"23 Nisan'da 23 Bin Kitap" kampanyasına yoğun ilgi
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Zeytinburnu, 23 Nisan, Güncel

"23 Nisan'da 23 Bin Kitap" kampanyasına yoğun ilgi

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını çocuklara ücretsiz olarak dağıtacağı 23 bin adet kitapla kutluyor.

21.04.2020 10:48 | Son Güncelleme: 21.04.2020 10:48

Zeytinburnu Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını çocuklara ücretsiz olarak dağıtacağı 23 bin adet kitapla kutluyor. Kampanya kapsamında online olarak yapılan başvurular neticesinde 8 saatte 23 bin kitap sayısına ulaşıldı.

"23 Nisan'da 23 Bin Kitap" kampanyasına www.zeytinburnu.istanbul üzerinden online olarak form dolduranların kitapları adreslerine ücretsiz olarak gönderiliyor. Sadece Zeytinburnu'nda ikamet edenlerin başvurularının onaylandığı kitap dağıtım etkinliği süresince çocuklara; yazar Mevlana İdris Zengin'in "Mardinli Saatçi ile Madridli Zappparo", Melih Tuğtağ'ın "Alaca Efsanesi", Mustafa Kutlu'nun "Uzun Hikaye"si, Alim Yıldız'ın "Yunus Emre" ve Rasim Özdenören'in "Gül Yetiştiren Adam" adlı eserleri ulaştırılıyor. Online olarak yapılan başvurulara kısa sürede yoğun ilgi gösterildi. 8 saatte yapılan başvurular neticesinde kampanya kapsamında dağıtılması planlanan 23 bin sayısına ulaşıldı.

"23 Nisan'ın 100'üncü yılını okuyarak kutlayalım"

23 Nisan'ın 100'üncü yılını evde geçirmek zorunda kalan çocukları unutmadıklarını ve onlara sosyal medya hesabı üzerinden özel bir sürprizle seslenen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, " Sevgili çocuklar, belki unuttunuz ama hatırlatayım, 23 Nisan geliyor. Hem de büyük bir sürprizle. 23 bin sürprizle. Evet, 23 Nisan 23 bin kitapla geliyor. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılını, bu özel günü, 5 özel eserle bir okuma bayramına çevireceğiz" mesajını verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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