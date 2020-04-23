23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar
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23 Nisan, Yerel, Haber

23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar

23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar Erzurum güvenlik güçleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkez ve ilçelerdeki çocuklara sürpriz yaptı.

23.04.2020 22:00 | Son Güncelleme: 23.04.2020 22:06

23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar

ERZURUM - Erzurum güvenlik güçleri tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla merkez ve ilçelerdeki çocuklara sürpriz yaptı. Ekipler ekip otolarından açtıkları 23 Nisan şarkısı ile balkonlara çıkan çocuklara eşlik etti.

Erzurum merkez ve ilçelerinde 23 Nisan coşkusu vardı. Erzurum polis ve jandarma ekipleri tarafından korona virüs ve sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde olan çocuklara sürpriz yaptı. Ekip otolarından 23 Nisan şarkısını açarak balkona çıkan vatandaşlara eşlik eden ekipler, bazı çocuklara ise hediye dağıttı. Çocuklar, Erzurum Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekiplerinin sürprizleriyle 23 Nisan coşkusunu evlerde yaşadılar.

23 Nisan coşkusunu evlere taşıdılar

Kaynak: İHA

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