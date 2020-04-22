23 Nisan coşkusunu "eve sığdırdılar"
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23 Nisan, Kayseri, Güncel

23 Nisan coşkusunu "eve sığdırdılar"

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süsledikleri evlerinde okudukları şiir ve söyledikleri şarkıların yer aldığı video klip hazırlandı.

22.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 22.04.2020 15:11
23 Nisan coşkusunu

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla süsledikleri evlerinde okudukları şiir ve söyledikleri şarkıların yer aldığı video klip hazırlandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerine evlerden devam edilmesi yönündeki tavsiyesine uyan Kayseri'deki öğrenciler, evlerini ve balkonlarını süsledi.

Kayseri'de evlerini Türk bayrakları ve rengarenk balonlarla süsleyen Durak-Hava Demir İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri 23 Nisan coşkusunu hazırladıkları videoyla kutladı.

Öğrenciler, müzik eğitmeni Tuncer Ediz Toksoy'un "Haydi Gelin Çocuklar" şarkısını seslendirerek 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşadı.

Sınıf öğretmeni Emel Metin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, video klip için 1 hafta önce hazırlamaya başladıklarını belirterek, "Okullar kapalı olmasına rağmen çocuklarla beraber bayramı bu şekilde kutlamak istedik. İçimiz kıpır kıpır. 100. yıl coşkusunu tüm kalbimizle yaşıyoruz, yaşatıyoruz . Evlerimizin camlarını süsledik. Yarın için tüm neşemizle hazırız. Herkesi camlarını süslemeye, şarkımıza katılmaya davet ediyorum." açıklamasında bulundu.

Sosyal medyada paylaşılan video, beğeni topladı.

Kaynak: AA

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