23 Nisan coşkusunu belediyeye taşıdılar
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23 Nisan coşkusunu belediyeye taşıdılar

23 Nisan coşkusunu belediyeye taşıdılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Selçuk Belediyesi, çocuk kahkahaları ile şenlenirken, minikler resimlerini hizmet binasında sergiledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesi Selçuk Belediyesi, çocuk kahkahaları ile şenlenirken, minikler resimlerini hizmet binasında sergiledi.

Selçuk Belediyesi Çocuk Bakım Yurdu minikleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında yaptıkları resimleri Belediye Hizmet Binası giriş katında sergileme fırsatı buldu.

Çocukları neşe içinde karşılayan Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, 23 Nisan temalı resim serginin açılış kurdelesini çocuklarla birlikte kesti.

Çocukların yaptığı resimleri tek tek inceleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bir sürü böyle resmi iş yapan anneler babalar var. Onların bu resmi işlerini, hepimizin gününü şenlendirdiniz. 23 Nisan'ı madem meydanlarda kutlayamıyoruz, çocuklarımız ile birlikte 23 Nisan coşkusunu belediyemize taşıyalım diye düşündük. Yaşasın 23 Nisan" dedi.

Neşe ve kahkaha içinde 23 Nisan şarkıları söyleyen çocuklar, daha sonra Başkan Ceritoğlu Sengel'in makamına çıktı. Tek tek başkanlık koltuğuna oturan çocuklar, kent içinde çocuklar için istedikleri çalışmaları dile getirdi. Başkan Ceritoğlu Sengel de çocukların isteklerini not aldı. - İZMİR

23 Nisan coşkusunu belediyeye taşıdılar
23 Nisan coşkusunu belediyeye taşıdılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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