23 Nisan coşkusuna koronavirüs kısıtlaması engel olamadı MUĞLA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

MUĞLA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında vatandaşlar evlerinin balkonlarına ve pencerelere çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlardan bazıları kutlamalar sırasında evlerinin önüne indi.

Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu yaşandı. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunduktan sonra İstiklal Marşı'nı söyledi. Recai Güreli Caddesi'nde ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen Milletvekili Girgin ve beraberindeki iki başkana balkonlara çıkanlar alkışlar ile destek oldu. Orhaniye Mahallesinde ise saat 21.00'de onlarca insan evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu. Vatandaşlardan bazıları kutlamalar sırasında evlerinin önüne indi.

Kaynak: DHA