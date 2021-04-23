23 Nisan coşkusu Toroslar'ın tenis kortlarına yansıdı

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın ve TBMM'nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenen tenis turnuvası sona erdi.

Pandemi sürecini daha çok evlerinde geçirmek zorunda kalan çocuklar, Toroslar Belediyesi'nin 13 farklı kategoride gerçekleştirdiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tenis Turnuvası'nda hünerlerini sergiledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan turnuvaya Toroslar Belediyesi Tenis Kulübü öğrencileriyle birlikte Mersin genelinden 110 sporcu katıldı. Çağdaşkent Mahallesi'nde bulunan 3 Ocak Spor Kompleksi'nde hafta boyunca devam eden müsabakalar ve final maçlarının ardından turnuvanın ödül töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz ve İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar tarafından verildi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın adını taşıyan turnuvanın çok özel ve anlamlı bir spor aktivitesi olduğuna dikkat çeken Başkan Yılmaz, tüm katılımcı sporculara teşekkür etti. Yılmaz, sporun ve sporcunun her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Başarının, alt yapı ve tesisleşmeden geçtiğine inanıyoruz. Toroslar Belediyesi olarak açtığımız spor kurslarımızın yanı sıra çocuklarımızı ve gençlerimizi sürekli spor aktiviteleriyle buluşturuyoruz. Tenis branşında da iddialıyız. Profesyonel eğitmenlerimiz eşliğinde verdiğimiz tenis kurslarımız ile başarılı sporcularımız turnuvalarda belediyemizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil ediyor. Bununla da gurur duyuyoruz. Geleceğin başarılı tenisçilerini yetiştirmeye kararlıyız. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 101'inci yıl dönümüne özel ilçemizde bir tenis turnuvası organize ettik. Mersin genelinden sporcular bu turnuvaya yoğun ilgi gösterdi. Kendilerini tebrik ediyor ve başarılar diliyorum" dedi.

Yılmaz, daha sonra turnuvaya katılan tüm sporculara katılımcı belgelerini sundu ve 3 Ocak Spor Kompleksi'nde antrenman yapan çocuklar ve gençlerle de bir araya gelerek sohbet etti. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı