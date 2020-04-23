23 Nisan coşkusu Korona virüsü sebebi ile Çayırhan da balkonlarda yaşandı Ankara Nallıhan Çayırhan Mahallesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturulan bir konvoy ile etkinlik düzenlendi.

Ankara Nallıhan Çayırhan Mahallesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla oluşturulan bir konvoy ile etkinlik düzenlendi. Sokaklarda dolaşan konvoyda müzikler ve danslar eşliğinde görsel şölen sunulurken çocuklara bayrak, kitap ve balonlar hediye edildi. Nallıhan Başkan Yardımcısı Serhat Selvi ve Belediye encümenleri de gezide halkı selamlayarak programa iştirak etti. Düzenlenen etkinlikte Korona virüs dolayısıyla evlerinde kalan çocuklar güzel anlar yaşadı. - ANKARA Kaynak: İHA