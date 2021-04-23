23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu

İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ - Haberler | Güncel

23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu Çocuklar bayram sevinçlerini bulutların arasında yaşadılar Para motorlar ile uçan çocuklar 23 Nisan'ı havada kutladı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Düzce'de faaliyetlerini sürdüren Hava Sporları kulübü bu sefer çocuklar için havalandı.

23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu

Çocuklar bayram sevinçlerini bulutların arasında yaşadılar

Para motorlar ile uçan çocuklar 23 Nisan'ı havada kutladı

DÜZCE - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile Düzce'de faaliyetlerini sürdüren Hava Sporları kulübü bu sefer çocuklar için havalandı. Paramotorla bulutların arasına çıkarılan çocuklar, bayram coşkusunu uçarak yaşadılar.

Korona virüs salgını nedeni ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl da evlerden kutlanılacak. Bir gün öncesinden çocukları mutlu etmek isteyen Düzce Hava Sporları Kulübü, para motorlu paraşütler ile bu sefer çocuklar için uçtu. Çocuk Bayramı'nı kutlamak için paraşütlerle birlikte Düzce semalarında çocukları gezdiren kulüp üyeleri, korona virüs salgını nedeni ile böyle bir etkinlik yapmak istediklerini belirtti. Çocuk bayramında ilk defa paraşüte binerek havaya çıkan 10 yaşındaki Emir Öztürk, korktuğunu ama mutlu olduğunu belirtirken, anaokulu öğrencisi 6 yaşındaki Alya Bulut ise korkmadığını pilot ağabeyleri sayesinde güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Çocuklarla mutluluktan uçurdular

Düzce Hava Sporları Kulübü yöneticilerinden Özcan Bulut ise çocuklar için güzel bir etkinlik planladıklarını belirterek, "Düzce Havacılık olarak bu güzel günde çocuklarımızı ailelerinin de izinleri olarak güzel bir gün yaşatmaya çalıştık. Çocukların mutlu olduğu yerde bizlerde mutlu olduk. Bugün sabahtan 2 çocuğumuzu öğleden sonra da 2 çocuğumuzu olmak üzere toplam 4 çocuğumuza havada güzel bir gün geçirttik" ifadelerini kullandı.

"İstikbal göklerdedir"

Düzce Hava Sporları Kulübü Başkanı Beçhan Esen'de güzel bir etkinlik yaptıklarını belirterek, "Öncelikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Tüm çocuklarımızın bayramını kutlarız. Kendi imkanlarımız dahilinde uçurabildiğimiz kadar çocuğu uçurduk. Çok mutlu oldular çok heyecanlılardı. Güzel bir havalarda tekrar çocuklarımız için çalışmalar yapacağız. İstikbal göklerdedir" ifadelerini kullandı.

23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu
23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu
23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu
23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu
23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu
23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu
23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
Son dakika genel: 24 kentte yöresel kıyafetlerini giyip, yöre ağzıyla kutlama mesajı yayımladılar
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
İçişleri Bakanlığı internet sitesine 2 soru ve cevap ekledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı! Dikkat çeken 15 Temmuz hatırlatması
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Nikos Dendias Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Serdar Ortaç Şeyma Subaşı Toprak Sergen Caner Cindoruk
Spor Fatih Terim Fırat Aydınus Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Kripto
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 23 Nisan coşkusu gerçekten uçurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:41:51. #1.15#

title