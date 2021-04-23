23 Nisan coşkusu evlere taşındı
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23 Nisan coşkusu evlere taşındı

23 Nisan coşkusu evlere taşındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Derince Belediyesi, korona virüs kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sosyal medya üzerinden düzenlediği programla evlere taşıdı.

Derince Belediyesi, korona virüs kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu sosyal medya üzerinden düzenlediği programla evlere taşıdı.

Yeni tip korona virüs salgını dolayısıyla bayram bu yıl evlerde kutlanıyor. Evlerini Türk bayraklarıyla süsleyen çocuklar, bayramın heyecanını ekranlar aracılığıyla takip ederken Derince Belediyesi bu anlamlı günde çocuklar için çok özel bir program düzenledi. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün'ün sosyal medya hesabından canlı olarak ekranlara gelen 23 Nisan özel kutlama programı ile çocuklar ve aileleri coşkuya evlerinde ortak oldu.

Yelken Kafe'de gerçekleşen programda Derinceli müzisyenler 23 Nisan şarkıları söyleyip bu anlamlı günün coşkusunu sosyal medyadan ilçe halkına en güzel şekilde yansıttı. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız ve gençlerimize hitap eden özel şarkıların yer aldığı ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerin de seslendirildiği program sosyal medyada çocuklar ve aileleri tarafından yoğun ilgi ile takip edildi. - KOCAELİ

23 Nisan coşkusu evlere taşındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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