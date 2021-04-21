23 Nisan coşkusu Dijital Gösterim Merkezi'nde

İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezinde, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla hazırlanan üç boyutlu gösterimlerin sergilendiği bildirildi.

İletişim Başkanlığı tarafından Konya'da açılan Dijital Gösterim Merkezinde, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" dolayısıyla hazırlanan üç boyutlu gösterimlerin sergilendiği bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'nin milli, tarihi, kültürel, bilimsel ve teknolojik zenginliklerini, üç boyutlu dijital gösterim teknikleriyle vatandaşların deneyimine sunuyor.

Konuya ilişkin İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, her ay farklı gösterimlerin sergilendiği Konya'daki Dijital Gösterim Merkezi'nde, nisan ayına özel olarak hazırlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışına dair eğitici ve bilgilendirici gösterimler yer aldığı kaydedildi.

Dijital Gösterim Merkezini ziyaret eden vatandaşlar ilk olarak 360 derecelik Immersive ve Maping Show gösterim alanlarında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sinematik görüntü ve ses sistemi teknolojisiyle hazırlanan üç boyutlu gösterimi deneyimliyor.

Dijital hologram gösterim alanında ise üç boyutlu olarak hazırlanan TBMM dijital showu sergilenirken, ziyaretçiler diğer yandan video wall çalışmasında TBMM'nin açılış öyküsüne dair bilinmeyenleri öğrenme fırsatını buluyor.

Son olarak ise TBMM'nin açıldığı tarih olan 23 Nisan'ın neden çocuk bayramı olarak ilan edildiğini dair bilgilendirici bir video çalışması da izleyiciyle buluşuyor.

Dijital Gösterim Merkezi, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında, hafta içi 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın