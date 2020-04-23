23 Nisan coşkusu balkonlarda
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Yenimahalle, 23 Nisan, Ankara, Haber

23 Nisan coşkusu balkonlarda

23 Nisan coşkusu balkonlarda Ankaralı vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu site içerisinde arabalardan açtıkları müziklerle yaşadılar.

23.04.2020 19:44 | Son Güncelleme: 23.04.2020 19:44
23 Nisan coşkusu balkonlarda

23 Nisan coşkusu balkonlarda

ANKARA - Ankaralı vatandaşlar, 23 Nisan coşkusunu site içerisinde arabalardan açtıkları müziklerle yaşadılar.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesindeki bir sitede yaşayan vatandaşlar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın sokağa çıkma kısıtlamasıyla aynı güne denk gelmesi dolayısıyla evlerinden çıkamadı. Sitede yaşayan vatandaşlar, alanlarının dışına çıkmadan bahçe içerisinde iki arabadan açtıkları müziklerle 23 Nisan coşkusunu balkonlardan yaşadılar. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntülerde, site sakinlerinin çalan müziklere balkonlardan alkış ve Türk bayrağı sallayarak destek verdiği görülüyor.

Kaynak: İHA

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