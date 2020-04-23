23 Nisan çocuksuz kutlandı BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs salgınının gölgesinde, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuksuz kutlandı.

BURSA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreni, koronavirüs salgınının gölgesinde, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle çocuksuz kutlandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yılı, Bursa'da koronavirüs salgınının gölgesinde kutlandı. Salgın nedeniyle okulların kapalı olması, 20 yaş ve altına uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle Atatürk Heykeli önündeki törene katılım az oldu. Törene, Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Sebahattin Dülger ve öğretmenlerin yanı sıra, siyasi parti temsilcileri de katıldı. Törene katılanların sosyal mesafeye dikkat ettiği görüldü.Çelenk sunumunun ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile sona erdi.

Kaynak: DHA