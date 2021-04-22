23 Nisan çocuklarını ağırlayan ailelere hediyeleri KOMEK Sepeti'nden
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

23 Nisan çocuklarını ağırlayan ailelere hediyeleri KOMEK Sepeti'nden

23 Nisan çocuklarını ağırlayan ailelere hediyeleri KOMEK Sepeti'nden
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Büyükakın, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalleri etkinliğinde yurt dışından gelen çocukları evlerinde misafir eden ailelere KO-MEK Sepeti'nden hediyeler yolladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Büyükakın, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalleri etkinliğinde yurt dışından gelen çocukları evlerinde misafir eden ailelere KO-MEK Sepeti'nden hediyeler yolladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıllarda düzenlediği, 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivalleri sırasında yurt dışından gelen misafir çocukları evlerinde ağırlayan aileleri unutmadı. Bin 100 aileye ulaşan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan anısına ailelere hediyeler verdi. KO-MEK Sepeti'nin ürünlerinden olan Kandıra Bezi, Şömentabla Masa Örtüsü ile Türk Bayrağı, 23 Nisan'ın anısına ailelere iletildi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından adlarına gönderilen hediyelerini alan aileler ise bu anlamlı davranış karşısında mutlu olduklarını ifade etti. - KOCAELİ

23 Nisan çocuklarını ağırlayan ailelere hediyeleri KOMEK Sepeti'nden
23 Nisan çocuklarını ağırlayan ailelere hediyeleri KOMEK Sepeti'nden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
23 Nisan kısıtlamasına denk gelen cuma namazı camilerde kılınacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Karnına bıçak saplayarak bebeğini ve kendini öldürmek istedi
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Antalya'da üreticinin elinde kalan elmalar vatandaşlara dağıtıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Nikos Dendias Ruhsar Pekcan Yıldırım Akbulut Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müjde Ar Ezgi Mola Cansu Dere Acun Ilıcalı
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Mete Kalkavan Mustafa Cengiz Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Trabzonspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: 23 Nisan çocuklarını ağırlayan ailelere hediyeleri KOMEK Sepeti'nden - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.4.2021 12:37:25. #1.16#

title