23 Nisan Çocuk Koşusu'nda bayram coşkusu zirveye çıkacak
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23 Nisan Çocuk Koşusu'nda bayram coşkusu zirveye çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
23 Nisan Çocuk Koşusu'nda bayram coşkusu zirveye çıkacak

Geçtiğimiz yıl Türkiye'den ve 14 farklı ülkeden toplam 715 çocuğun katılımıyla online düzenlenen Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu, bu yıl da sanal koşu olarak düzenlenecek.

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Geçtiğimiz yıl Türkiye'den ve 14 farklı ülkeden toplam 715 çocuğun katılımıyla online düzenlenen Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu, bu yıl da sanal koşu olarak düzenlenecek. Minik koşucular, 23 Nisan'ın 101. yılında kendi hazırladıkları parkurlarda koşacak. Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun yanı sıra, Adım Adım oluşumu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın desteği ile yapılacak.

Eker, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu ile kutlayacak. 2020'de ilk kez 23. Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını coşkulu bir şekilde kutlamak amacıyla düzenlenen Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu, bir kez daha Türkiye'den ve dünyadan çocukları spor sevgisinin birleştirici gücüyle bir araya getirecek. Dijital ortamda sanal bir koşu olarak düzenlenecek etkinliğe çocuklar evlerinden kendi 101 metrelik parkurlarını oluşturarak katılabilecek. Minik adımlar, ayrı evlerden görüntülü arama ile canlı bağlanarak koşarken, diğer evlerden de bu renkli görüntüler izlenebilecek. Koşuya Türkiye'den ve dünyadan 4-12 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilecek.

Çocukların tasarladığı göğüs numaralarından dijital sergi yapılacak

23 Nisan Çocuk Koşusu'na katılmak isteyen minik sporsever internet üzerinden ücretsiz olarak kayıt yaptırabiliyor. Kayıt süreci, bir yandan da çocukların hayal güçlerini ortaya çıkaracak eğlenceli bir tasarım aktivitesine dönüşüyor. Minik adımlar koşuya kayıt olduktan sonra göğüs numaralarını kendileri tasarlayabiliyor. Çocukların, 23 Nisan, hareket ve sağlık temaları ile oluşturabileceği göğüs numarası tasarımları, etkinliğin web sitesine yüklenebiliyor. Çocuklar kendi tasarladıkları göğüs numaralarını ya da isterlerse siteye yüklenen beğendikleri bir başka tasarımı koşu sırasında kullanabilecek. Siteye yüklenen tüm göğüs numarası tasarımları dijital bir sergi olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

TAF antrenörleri ve milli sporcular spor yapmaya teşvik edecek

Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu'na Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF), Çocuk Atletizmi entegrasyonu ile destek veriyor. Yapılacak bir program kapsamında etkinliğe kadar TAF antrenörlerinin ve milli sporcuların, spor yapmaya, hareket etmeye teşvik eden video içerikleri sosyal medya ve televizyonda yayınlanacak.

Kral Şakir minik adımların heyecanına eşlik edecek

Eker I Run 23 Nisan Çocuk Koşusu'nun çocuklara bir başka sürprizi ise Kral Şakir'le olacak. Çocukların en sevdiği ve en çok takip ettiği yerli kahraman Kral Şakir, spor eğitmeni Beste Önal ve kızı Sim ile ekranı paylaşarak etkinlik gününe renk katacak. Beste Önal ve kızı Sim'in çocukları koşuya hazırlamak için yapacağı ısınma hareketlerine Kral Şakir de eşlik ederek çocukları yönlendirecek. Türkiye'nin en çok izlenen çocuk animasyon dizisi Kral Şakir'in yapımcısı Varol Yaşaroğlu da çocuklardan gelen soruları yanıtlayacak.

Minik katılımcılar koşunun ardından madalya da kazanacak. Madalya şablonları etkinliğin internet sitesinde yer alacak. Çocuklar beğendikleri madalya tasarımını seçerek yazdırabildiği gibi boş bir kağıda çizip renklendirerek boyunlarına asılabilir hale getirebilecek. Çocuklar, madalya ile birlikte yine internet sitesinden indirilen Başarı Belgesi'ni de elde edecek. - İSTANBUL

23 Nisan Çocuk Koşusu'nda bayram coşkusu zirveye çıkacak
23 Nisan Çocuk Koşusu'nda bayram coşkusu zirveye çıkacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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