23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı
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İstanbul, 23 Nisan, Haber

23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı Gökdelenler kırmızıya boyandı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı.

23.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 23.04.2020 13:18

23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

Gökdelenler kırmızıya boyandı

İSTANBUL - 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelen dev Türk bayraklarıyla donatıldı. Maslak'ta gökdelenlere asılan dev ay-yıldızlı bayraklar drone ile havadan görüntülendi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'ncü yıl dönümü dolayısıyla İstanbul genelinde birçok gökdelene ve binaya dev Türk bayrakları asıldı. Maslak'ta bulunan iş merkezleri ve plazaların bulunduğu gökdelenlere asılan Türk bayrakları havadan görüntülendi. Dev Türk bayrakları İstanbul'un birçok noktasından görülürken, havadan çekilen görüntüler ile kendine hayran bıraktı.

23 Nisan Çocuk Bayramı'nda gökdelenler Türk bayraklarıyla donatıldı

Kaynak: İHA

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