BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,51 puan azalırken, toplam işlem hacmi 84,1 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,90 değer kaybetti. Peki, 23 Nisan borsa kapalı mı, açık mı?

23 NİSAN BORSA KAPALI MI, AÇIK MI?

Borsa İstanbul, resmi tatillerde işlem görmemektedir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu tatiller arasında yer almaktadır.

Borsa İstanbul, resmi tatillerde işlem görmemektedir ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da bu tatiller arasında yer almaktadır. 23 Nisan 2025 Çarşamba günü Borsa İstanbul kapalı olacak ve hisse senedi işlemleri, VİOP, BAP gibi piyasalarda herhangi bir işlem gerçekleştirilmeyecek. Bu nedenle, yatırımcıların işlem planlamalarını bu tarihe göre yapmaları büyük önem taşıyor.

BORSA İSTANBUL TATİL TAKVİMİ 2025

1 Ocak 2025, Çarşamba: Yeni Yıl Tatili – Borsa İstanbul kapalı olacak.

29 Mart 2025, Cumartesi: Ramazan Bayramı Arefesi – Borsa İstanbul kapalı olacak.

30-31 Mart, 1 Nisan 2025, Pazar-Pazartesi-Salı: Ramazan Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

23 Nisan 2025, Çarşamba: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

1 Mayıs 2025, Perşembe: Emek ve Dayanışma Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.

19 Mayıs 2025, Pazartesi: Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

5 Haziran 2025, Perşembe: Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00'e kadar açık, ardından kapalı olacak.

6-7-8-9 Haziran 2025, Cuma-Cumartesi-Pazar-Pazartesi: Kurban Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

15 Temmuz 2025, Salı: Demokrasi ve Milli Birlik Günü – Borsa İstanbul kapalı olacak.

30 Ağustos 2025, Cumartesi: Zafer Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.

28 Ekim 2025, Salı: Cumhuriyet Bayramı (Yarım Gün Tatil) – Borsa İstanbul saat 13:00'e kadar açık, ardından kapalı olacak.

29 Ekim 2025, Çarşamba: Cumhuriyet Bayramı – Borsa İstanbul kapalı olacak.