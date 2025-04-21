23 Nisan Borsa İstanbul açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle, yatırımcılar ve piyasaları yakından takip edenler '23 Nisan'da Borsa İstanbul açık mı, işlemler devam edecek mi?' sorusuna yanıt arıyor. Bu durum, Borsa İstanbul'un işleyişini ve yatırımcıların stratejilerini doğrudan etkileyecek bir konu olduğu için büyük önem taşıyor.
Her yıl 23 Nisan'da birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu tatil yaparken, yatırımcılar da Borsa İstanbul'un çalışma durumunu araştırıyor. "23 Nisan Borsa İstanbul açık mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu özel günde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan Borsa İstanbul açık mı?
23 NİSAN BORSA İSTANBUL AÇIK MI?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, 23 Nisan tarihinde Borsa İstanbul kapalı olacak.
23 NİSAN'DA BORSA ÇALIŞIYOR MU?
22 Nisan günü, yatırımcıların son işlemlerini gerçekleştirmesi ve 24 Nisan sabahına kadar piyasaların kapalı olacağını dikkate alması gerekiyor.