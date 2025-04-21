Her yıl 23 Nisan'da birçok kamu kurumu ve özel sektör kuruluşu tatil yaparken, yatırımcılar da Borsa İstanbul'un çalışma durumunu araştırıyor. "23 Nisan Borsa İstanbul açık mı?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu özel günde Borsa İstanbul'un açık olup olmayacağı yakından takip ediliyor. Peki, 23 Nisan Borsa İstanbul açık mı?

23 NİSAN BORSA İSTANBUL AÇIK MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye'de resmi tatil olarak kutlanıyor. Yapılan açıklamalara göre, 23 Nisan tarihinde Borsa İstanbul kapalı olacak.

23 NİSAN'DA BORSA ÇALIŞIYOR MU?

22 Nisan günü, yatırımcıların son işlemlerini gerçekleştirmesi ve 24 Nisan sabahına kadar piyasaların kapalı olacağını dikkate alması gerekiyor.

23 NİSAN'DA BANKALAR AÇIK MI?

23 Nisan tatili nedeniyle bankalar da hizmet vermeyecek. EFT ve havale işlemleri gibi finansal işlemler, 24 Nisan itibarıyla tekrar aktif olacak. Bu süreçte yatırımcıların işlem planlarını buna göre ayarlamaları öneriliyor.