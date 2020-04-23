23 Nisan ABD'de online kutlanıyor
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23 Nisan ABD'de online kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ABD'de çeşitli derneklerin etkinlikleri ile kutlanıyor.

23.04.2020 12:39 | Son Güncelleme: 23.04.2020 12:42
23 Nisan ABD'de online kutlanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100'üncü yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ABD'de çeşitli derneklerin etkinlikleri ile kutlanıyor.

Geleneksel olarak her sene California'da dernek ve Türk okullarının uzun hazırlıklarla sahnelerde kutladığı 23 Nisan bu sene salgın nedeni ile yürüklükte olan 'toplu olarak bir arada bulunmama ve evde kal' kuralları nedeni ile önceki senelerde olduğu gibi sahnelerde kutlanamıyor. Güney California Amerikan Türk Derneği - ATASC Başkanı Nilay Senel-Nylund yaptığı açıklamada, "Kutlamaları internet üzerine taşıdık. Türk okulları tarafından yapılan kutlamalarımız ve ödüllü bir resim yarışmamız var" diyerek herkesin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'üncü yılını kutladı.

"Yüz yüze kutlamayı isterdik"

Orange County Türk Okulu öğretmeni Funda Gözümoğulları da kutlamalar için çok çalışıldığını ve gönüllerinin yüz yüze kutlamaktan yana olduğunu ifade ederek "Malum nedenden ötürü evdeyiz ama velilerimizin de yardımı ile çocuklarımızın performanslarını videoya aldık" dedi. Orange County Türk Okulu Müdiresi Zeynep Akyol Ataman ise bayramları Türkiye'de büyürken büyük bir coşku ile kutlama şansı bulduklarını ve bu tecrübeyi ABD'de büyüyen Türk çocuklarına aşılamayı amaç edindiklerini ifade ederek çocukların çok önceden kutlamalara hazırlanmaya başladığını belirtti. Salgın nedeni ile okulun geleneksel gösterisini iptal ettiklerini ifade eden Akyol Ataman, "Günün şartlarına uyarak çevrim içi bir gösteriye çevirdik" dedi.

Dört yıldır Türk okulu ile çalışan ve yöneticilerinden olan Özlem Dirik de 100'üncü yıl kutlamaları çalışmalarına çok eğlenerek başladıklarını ifade etti. Korona salgını sebebi ile normal gösterilerinin yapılamayacağının belli olması üzerine okulun sanat öğretmenlerinden Nalan Kumlalı Atahan'ın da desteği ile gösteriyi çevrim içi formata dönüştürdüklerini söyleyen Dirik "Çocuklarımız nerede yaşarlarsa yaşasınlar mili egemenliğe sahip çıkmayı öğrenmelidir" dedi. Dirik ayrıca herkesin 23 Nisan Bayramı'nı kutladı.

San Diego'da bulunan ATASC-San Diego Türk Okulu Başkanı Derya Dursun Balcı çocukların yaklaşık bir senedir 23 Nisan gösterisi için hazırlandığını ifade ederek, yaşanan gelişmeler nedeni ile programlarını değiştirdiklerini ifade etti. Çocukların hazırladıkları şiir ve şarkıları internet üzerine taşıdıklarını söyleyen Balcı, "Burada yaşayan, Türkiye dışında olan ve Türkiye'de olan tüm çocuklarımızın bayramını kutluyorum. Çocuklarımızın egemenliğin millette olduğunu hep hatırlamalarını istiyorum" dedi.

Okullar tarafından hazırlanan gösteriler 23 Nisan boyunca sosyal medya üzerinden izlenebilecek. - LOS ANGELES

Kaynak: İHA

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