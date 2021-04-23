MALATYA'DA, KORONAVİRÜS TEDBİRLİ 23 NİSAN TÖRENİ

MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

MALATYA'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Caddesi'ndeki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından anıt defteri imzalandı. Törende İl Milli Eğitim Müdürü Kanbay, Yine bir 23 Nisan günü manevi huzurunuzdayız. Bundan bir asır önce işgal altındaki ülkemizi bağımsızlığına kavuşturmak adına giriştiğiniz o kutsal mücadeleyi selamlıyoruz; o mücadelenin ruhunu benliğimizde taşıyoruz. Ülkemizin işgal altında olduğu o çok zor günlerde bile umudunu yitirmeyen, büyük fedakarlık gösteren halkımıza liderlik yaparak, mücadeleyi bizzat yöneterek, milli egemenlik tutkumuzu öne çıkardınız. Bu milli egemenlik ruhu ile kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 101'inci yılının gururunu yaşamaktayız. Huzurunuzda, milli mücadele kahramanlarımızı hürmet ve minnetle anıyor, bize bıraktığınız emaneti gururla ve şerefle gelecek kuşaklara taşıyacağımızı bilmenizi istiyoruz. Milletimizin yazdığı bu destanın sizlere armağan edilmesinin nedeni, sizlere olan güven ve sizlere duyulan inançtır. Dünyada çocuklara armağan edilen biricik bayram, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'dır. Bayramınızı yürekten kutluyorum dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı