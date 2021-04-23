23 Nisan'a sade kutlama... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

23 Nisan'a sade kutlama... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu Samsun'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

23 Nisan'a sade kutlama... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

SAMSUN - Samsun'da, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 101. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

İlkadım ilçesinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören ilk olarak Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen'in anıta çelenk bırakmasıyla başladı. Akabinde saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından açıklamalarda bulunan Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, "Milletçe çok sevinçli ve gururlu olduğumuz bir günü yaşıyoruz. Her ne kadar salgın şartları neticesinde o coşku ve sevinci sokaklara, caddelere taşıramasak da gönüllerimizdeki coşkunun tüm dünyaya yetecek olduğunu düşünüyorum. Meclisimiz bundan 1 asır önce Kurtuluş Savaşı mücadelemizi başlatan bir kurucu meclis hüviyetini taşıyor. Türk milleti tarih boyunca nice devletler kurmuş, milli bağımsızlık, hakimiyet ve özgürlük milletimizin karakteri olmuştur. Biz de eğitim camiası olarak yarının büyükleri olan bugünün çocuklarına milli şuuru, bilinci, karakteri anlatmayı ve onlara bu karakteri kavratmayı en büyük görev sayıyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Törene ayrıca İlkadım İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü İrfan Yetik ve okul müdürleri katıldı.

Tören boyunca maske takılarak sosyal mesafe kurallarına uyuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR